Mercato - OM : Longoria prépare bien une dernière grosse opération !

28 janvier 2021

Après un mercato d'hiver très actif, l'OM n'en a pas fini avec son recrutement. En effet, suite au départ de Morgan Sanson, qui s'est engagé avec Aston Villa, Pablo Longoria tente de dénicher un nouveau milieu de terrain. Et il ne manque pas d'idées.

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria ne chôme pas. En effet, le head of football de l'OM a réussi à attirer Pol Lirola et Arkadiusz Milik sous la forme de prêts avec option d'achat afin de renforcer deux postes prioritaires aux yeux d'André Villas-Boas. Et ce n'est pas tout puisque le club phocéen a également cédé Kevin Strootman, prêté au Genoa, Kostas Mitroglou, parti libre à l'Aris Salonique, et Morgan Sanson qui s'est engagé à Aston Villa contre un chèque de 16M€ auxquels 3M€ de bonus pourraient s'ajouter. D'ailleurs, André Villas-Boas espère que le départ de son milieu de terrain sera prochainement compensé par une recrue. « On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé », confiait le Portugais en conférence de presse. Un avis partagé par Pablo Longoria. « On a perdu un joueur important (Morgan Sanson en route vers Aston Villa, NDLR) qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif », assurait le dirigeant espagnol.

Longoria scrute la L1 pour remplacer Sanson...

Et Pablo Longoria ne chôme pas. En effet, le head of football de l'OM multiplie les pistes et scrute notamment la Ligue 1 pour se renforcer. Ainsi, alors que le club phocéen disposerait d'un budget compris entre 8 et 10M€ pour dénicher le remplaçant de Morgan Sanson, Ouest-France révèle que le profil d'Imran Louza plaît grandement à la direction marseillaise. Il faut dire que le milieu de terrain réalise une très belle saison au FC Nantes, mais Raymond Domenech souhaiterait conserver son joueur. Autre révélation de Ligue 1 qui a tapé dans l'œil de Pablo Longoria : Angelo Fulgini. Selon les informations de Foot Mercato , l'OM a noué des contacts avec l'entourage du joueur d'Angers. Mais le SCO ne lâchera pas si facilement son joueur, auteur d'une très belle saison.

... et cherche une pépite à l'étranger