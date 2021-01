Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’attaque à un cadre de Raymond Domenech !

Publié le 27 janvier 2021 à 15h00 par B.C.

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour pallier le départ de Morgan Sanson, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Imran Louza, joueur du FC Nantes.

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Morgan Sanson a pris la direction d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 16M€ + 3M€ de bonus. Un départ qui permet à l’OM de renflouer les caisses, mais qui oblige le club phocéen à s’activer pour dénicher un nouveau milieu de terrain à moins d’une semaine de la fermeture du mercato hivernal. « On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé », a confié André Villas-Boas ce mardi. Mehdi Léris (22 ans, Sampdoria) serait notamment suivi par l’OM, mais Pablo Longoria aurait également une piste en Ligue 1 pour remplacer Morgan Sanson.

L’OM s’active pour un joueur de Domenech

D’après les informations du quotidien Ouest France , l’OM pourrait trouver son bonheur dans l’effectif de Raymond Domenech au FC Nantes. En effet, le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Imran Louza, l’une des rares satisfactions des Canaris cette saison avec 16 apparitions en Ligue 1 pour 4 buts inscrits. Pablo Longoria aurait déjà entamé des discussions pour le transfert du milieu de 21 ans, même si d’autres pistes seraient encore à l’étude selon le média régional.