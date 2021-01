Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Sanson déjà trouvé par Longoria ?

Publié le 27 janvier 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors que l’OM et Aston Villa ont officialisé mardi soir le transfert de Morgan Sanson, Pablo Longoria est désormais en quête d’un nouveau profil au milieu de terrain. Et la piste menant à Mehdi Léris serait toujours d’actualité.

Interrogé mardi en conférence de presse sur le départ de Morgan Sanson qui a rejoint Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 16M€ + 3M€ de bonus, André Villas-Boas a fait passer un message fort à la direction de l’OM : « On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé ». L’entraîneur portugais souhaite donc voir débarquer un nouveau milieu de terrain à l’OM avant la fermeture du mercato de janvier, et Pablo Longoria s’active en coulisses.

Léris toujours envisagé par l’OM