Mercato - OM : Longoria va encore frapper fort cet hiver !

Publié le 27 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

A l'occasion de la présentation officielle d'Arkadiusz Milik, Pablo Longoria en a profité pour faire le point sur la suite du mercato. Et visiblement, c'est loin d'être terminé.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria est au four et au moulin. Le head of football de l'OM a ainsi bouclé les arrivées d'Arkadius Milik et Pol Lirola, ainsi que les départs de Kevin Strootman, Kostas Mitroglou ainsi que Morgan Sanson. Et ce n'est pas fini puisque le club phocéen ne s'opposera pas à certains autres départs et s'apprêtent à boucler la transaction impliquant Marley Aké et Franco Tongya avec la Juventus. Mais surtout, l'OM cherchera à remplacer Morgan Sanson. Pablo Longoria a fait le point.

Longoria n'en a pas fini