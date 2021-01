Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme révélation sur cette nouvelle piste à 12M€ !

Publié le 28 janvier 2021 à 11h10 par La rédaction

À la recherche d'un milieu de terrain à recruter rapidement, Pablo Longoria a déniché une nouvelle cible en Turquie en la personne d'Irfan Can Kahveci. Un dossier qui ne serait finalement pas prioritaire pour l'OM ?

Après s'être activé sur les dossiers successifs de latéral droit et d'attaquant, Pablo Longoria doit désormais se pencher rapidement sur celui d'un milieu de terrain au profil offensif afin de renforcer l'entre-jeu de l'Olympique de Marseille. Motivé par les départs de Kevin Strootman du côté du Genoa et de Morgan Sanson à Aston Villa, le directeur sportif de l'OM aurait déjà activé de nombreuses pistes dont la plus récente mènerait à Irfan Can Kahveci. Le milieu de terrain international turc de 25 ans évolue actuellement sous les couleurs d'Istanbul Başakşehir, avec qui il est lié jusqu'en 2024. Ce qui n'aurait pas empêché l'OM de faire une offre et d'entamer les discussions, comme l'a révélé le président du club turc en personne. Et si, malgré tout cela, Irfan Can Kahveci n'était finalement pas la priorité de Pablo Longoria et de l'OM ?

L'OM prêt à lâcher 12M€ +20% à la revente pour Kahveci ?