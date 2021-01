Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle piste activée pour remplacer Morgan Sanson !

Publié le 28 janvier 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2021 à 8h42

Alors que Morgan Sanson a officiellement quitté l'OM pour rejoindre Aston Villa, Pablo Longoria s'active pour lui trouver un remplaçant et pourrait trouver son bonheur en Turquie avec Irfan Can Kahveci.

Morgan Sanson étant parti en Premier League pour s'engager avec Aston Villa et Kevin Strootman ayant été prêté du côté du Genoa, l'Olympique de Marseille ne peut que constater un vide au sein de son milieu de terrain. Vide que Pablo Longoria tente évidemment de combler. Et ce ne sont pas les pistes qui manquent, une short-list de six noms ayant déjà été dévoilée jusqu'à maintenant. Le Head of Football de l'OM aurait déjà coché de nombreux profil à l'instar de Medhi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Velez Sarsfield), Amine Harit (Schalke 04) ou encore Imran Louza (FC Nantes). Mais dernièrement, une toute nouvelle piste aurait été activée du côté de la Turquie.

Irfan Can Kahveci, nouvelle priorité de Longoria ?