Mercato - OM : Une nouvelle piste en Ligue 1 pour remplacer Sanson ?

Publié le 27 janvier 2021 à 21h00 par La rédaction

L'OM penserait au milieu de terrain d'Angers, Angelo Fulgini, pour remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa.

Morgan Sanson a bel et bien quitté l'OM, s'engageant officiellement avec Aston Villa pour quatre ans et demi ce mardi. Le transfert du milieu de terrain en Angleterre aurait rapporté environ 18M€ au club phocéen. Avec une partie de cette somme, environ 10M€, Pablo Longoria s'active actuellement pour trouver le remplaçant du Français au milieu de terrain, cherchant notamment un profil plus offensif. Alors que différentes pistes auraient été activées, l'OM pourrait notamment venir se servir en Ligue 1. Ce mercredi, il a été annoncé que les Phocéens avaient coché le nom d'Imran Louza (FC Nantes), mais un autre joueur du championnat de France plairait à Longoria.

Des contacts déjà établis avec Fulgini ?