Mercato - PSG : Le «nouveau Neymar» dans le viseur de Leonardo ?

27 janvier 2021

Très en vue du côté de Fluminense, Kayky susciterait l'intérêt de Leonardo. Engagé jusqu'au 30 décembre 2022, celui que l'on surnomme le nouveau Neymar pourrait voir le directeur sportif du PSG se jeter sur lui dans un avenir proche.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes le 1er février, Leonardo s'activerait en coulisse pour trouver de nouvelles perles sur le marché. Depuis son retour, le directeur sportif du PSG s'est montré particulièrement actif et a réussi à recruter des joueurs à tous les postes : Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier dans les buts, Abdou Diallo et Alessandro Florenzi en défense, Ander Herrera, Danilo Pereira, Rafinha et Idrissa Gueye au milieu de terrain, et enfin Pablo Sarabia, Moise Kean et Mauro Icardi aux avant-postes. Et pour étoffer l'effectif de Mauricio Pochettino, fraichement arrivé, Leonardo penserait également à des pépites pour préparer l'avenir du club.

Leonardo en pincerait pour Kayky, pépite brésilienne de 17 ans

Dans cette optique, Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil : Kayky. Agé seulement de 17 ans, l'attaquant brésilien est engagé avec Fluminense jusqu'au 30 décembre 2022. Et à en croire Nicolo Schira, Leonardo surveillerait de près celui que l'on surnomme le nouveau Neymar et envisagerait de l'attirer vers le PSG.