Mercato - ASSE : Une première recrue tant attendue en approche pour Puel !

Publié le 27 janvier 2021 à 19h30 par T.M.

Après avoir manqué le coche avec M’Baye Niang lors du mercato estival, Claude Puel pourrait enfin tenir son attaquant pour l’ASSE en la personne de Mostafa Mohamed. Après de multiples rebondissements dans les négociations avec le club égyptien de Zamalek, les Verts pourraient enfin toucher au but.

Pour l’ASSE, la situation est actuellement critique. En effet, alors que les Verts avaient plutôt bien démarré la saison, ça s’est ensuite gâté et Claude Puel n’arrive pas à inverser la tendance. Pointant à la 16ème place en Ligue 1, l’ASSE va vite devoir trouver une solution et cela pourrait notamment passer par l’arrivée tant attendue d’un attaquant durant ce mercato hivernal. N’ayant pas réussi à faire venir M’Baye Niang à l’intersaison, Claude Puel est toujours à la recherche d’un renfort offensif. Et pour l’entraîneur stéphanois, la priorité n’est désormais plus secrète puisque l’ASSE négocie déjà depuis plusieurs semaines avec le club égyptien de Zamalek pour Mostafa Mohamed (23 ans). Un dossier qui a cependant connu de multiplies rebondissements. D’abord, comme le10sport.com vous l’avait révélé, les négociations avaient pris du plomb dans l’aile pour des raisons financières. Ensuite, ce sont les relations entre les deux clubs qui se sont tendues suite aux propos de Roland Romeyer. D’ailleurs, à en croire le dernier communiqué de la direction de Zamalek, l’ASSE ne semblait avoir aucune chance de recruter Mostafa Mohamed, puisqu’il avait été annoncé que les négociations étaient stoppées. Mais en réalité, les deux clubs n’auraient jamais réellement rompu le contact et finalement, le transfert de Mostafa Mohamed dans le Forez serait en train de se décanter.

Plus que quelques détails à régler ?