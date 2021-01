Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveaux signaux positifs pour l’avenir de Neymar !

Publié le 27 janvier 2021 à 16h45 par T.M.

Si cela semblait impensable il y a quelques mois encore, Neymar pourrait bel et bien prolonger son contrat avec le PSG. Un scénario qui tend de plus en plus à se préciser.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire a connu des hauts et des bas. D’ailleurs, cette union aurait pu se terminer dès l’été 2019 quand le Brésilien a fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Cela ne s’est finalement pas acté et aujourd’hui, le joueur de 28 ans évolue toujours au sein du club de la capitale. D’ailleurs, cela pourrait même durer encore un certain temps. En effet, pour Neymar, les envies de départ auraient visiblement disparu et alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en 2022, la porte serait ouverte pour une prolongation.

Neymar est heureux à Paris !