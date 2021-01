Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse du FC Nantes tombe pour cette piste de Longoria !

Publié le 27 janvier 2021 à 19h15 par T.M.

Ce mercredi, il a été annoncé que l’OM était intéressé par Imran Louza, actuellement au FC Nantes. Toutefois, pas sûr que les Canaris acceptent de se séparer de leur joueur.

Après avoir vendu Morgan Sanson à Aston Villa, Pablo Longoria s’active à l’OM pour lui trouver un remplaçant. Et cette quête mènerait notamment le « Head of Football » phocéen du côté du FC Nantes. En effet, ce mercredi, Ouest France a révélé un intérêt de l’OM pour Imran Louza. A 21 ans, le milieu de terrain est l’un des cadres de l’effectif de Raymond Domenech. Les Phocéens auraient donc flairé le bon coup du côté de la Beaujoire, même s’il faudra visiblement compter entre 10 et 12M€ pour s’offrir les services de Louza. Mais encore faut-il également que le FC Nantes souhaite lâcher son joueur…

Louza n’est pas à vendre ?