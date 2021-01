Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe aux choses sérieuses pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 28 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit en pointillés du côté de l'OM, Pablo Longoria aurait déjà contacté l'entourage de Lucien Favre.

« Je n'ai pas menacé de démissionner, j'ai mis ma place à disposition de la direction en raison de nos résultats. Ils m'ont soutenu et on est prêt pour la suite. On va continuer le travail jusqu'à la fin de la saison j'espère. Le plus important est de finir bien la saison et maintenir notre adversaire direct à côté de nous ». André Villas-Boas l'a confirmé récemment, il ne s'opposera pas à sa direction si jamais l'OM souhaite le licencier. Et visiblement, en coulisses, Pablo Longoria est déjà très actif dans la recherche d'un nouvel entraineur.

Longoria entre en contact avec Favre