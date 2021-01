Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un nouveau joli coup en Ligue 1 !

Publié le 28 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Toujours à la recherche d'un milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson, l'OM s'intéresserait à Imran Louza, joueur du FC Nantes.

« On doit le remplacer, j'ai transmis mon opinion à la direction, moi et Pablo on cherche la meilleure option pour le futur, avec moi ou sans moi. J'espère qu'il sera bien remplacé ». André Villas-Boas l'assurait en conférence de presse, il souhaite voir débarquer un nouveau milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson qui s'est engagé avec Aston Villa contre une chèque de 16M€, hors bonus. Et cela tombe bien puisque Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste.

Imran Louza nouvelle piste de l'OM ?