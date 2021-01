Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active dans ce dossier brûlant !

Publié le 28 janvier 2021 à 9h10 par A.D.

Ce mardi, Morgan Sanson a quitté l'OM pour s'engager en faveur d'Aston Villa. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait une short-list d'environ six noms, dont Imran Louza.

Orphelin de Morgan Sanson, parti ce mardi en direction d'Aston Villa, Pablo Longoria serait en quête de son successeur. Dans cette optique, le Head of Football de l'OM aurait identifié plusieurs cibles. Dernièrement, les noms de Medhi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Velez Sarsfield) ou encore Amine Harit (Schalke 04) ont été associés au club phocéen, avant que ce mercredi un nouveau profil soit dévoilé : Imran Louza (21 ans). Et visiblement, Pablo Longoria et l'OM exploreraient encore d'autres pistes.

Une short-list d'environ six noms pour remplacer Sanson ?