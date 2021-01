Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une folle opération envisagée par Longoria avec… Adrien Rabiot ?

Publié le 28 janvier 2021 à 10h10 par B.C.

Alors que l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain après le départ de Morgan Sanson à Aston Villa, une folle rumeur venue d’Italie fait état d’un intérêt de Pablo Longoria pour Adrien Rabiot.

Comme révélé par le10sport.com, Morgan Sanson a bien pris la direction de la Premier League en ce mois de janvier, et plus particulièrement d’Aston Villa. L’OM se retrouve donc aujourd’hui dans une situation semblable à celle de l’été dernier lorsque Bouna Sarr avait rejoint le Bayern Munich. Un renfort dans l’entrejeu est attendu par André Villas-Boas, mais le temps presse. L’OM active donc logiquement de nombreuses pistes pour parvenir à ses fins, et lorgnerait notamment Irfan Can Kahveci (Istanbul Başakşehir), Medhi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Velez Sarsfield), Amine Harit (Schalke 04) ou encore Imran Louza (FC Nantes). Et ces dernières heures, une nouveau nom très improbable a fait son apparition dans les médias italiens.

La folle rumeur Rabiot venue d’Italie !