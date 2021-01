Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 veut doubler Puel pour ce joueur du Barça !

Publié le 28 janvier 2021 à 15h45 par B.C.

Alors que l’ASSE s’intéresse à Jean-Clair Todibo, l’OGC Nice serait passé à la vitesse supérieure pour le défenseur du FC Barcelone.

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Jean-Clair Todibo a pris la direction de Benfica en prêt lors du dernier mercato hivernal. Cependant, le défenseur de 21 ans peine également à s’imposer au Portugal, avec seulement 2 matches au compteur. Todibo pourrait ainsi changer de destination cet hiver, et cela n’aurait pas échappé à Claude Puel. L’ASSE serait en effet passée à l’action en proposant au FC Barcelone de récupérer le Français en ce mois de janvier, mais la concurrence est forte dans ce dossier, puisque Parme, Benevento ou encore la Lazio seraient à l’affût, tout comme l’OGC Nice.

Nice discute avec le Barça pour Todibo