Mercato - ASSE : Claude Puel est passé à l’action pour un joueur du FC Barcelone !

Publié le 20 janvier 2021 à 18h15 par Th.B.

Souhaitant témoigner de l’arrivée d’un défenseur central cet hiver, l’ASSE aurait approché le FC Barcelone pour un prêt de Jean-Clair Todibo en perdition au Benfica Lisbonne. Mais deux obstacles se dresseraient sur le chemin du club stéphanois.

Prêté par le FC Barcelone au Benfica Lisbonne, Jean-Clair Todibo vit un cauchemar en Liga NOS où il n’a pas disputé le moindre match de championnat. Entre blessures et choix du coach, le défenseur central français a dû se contenter d’une rencontre de Coupe du Portugal face à Estrela le 12 janvier dernier. Et c’est tout. De toute évidence, le prêt de Todibo au Benfica n’est pas aussi fructueux que le joueur ou que le FC Barcelone l’espéraient. Et un nouveau prêt au cours de ce mercato hivernal serait une solution prise en considération par les différentes parties. D’après Gianluca Di Marzio, il faudrait compter sur l’ASSE, toujours en quête d’un défenseur pour renforcer l’effectif de Claude Puel. Cependant, le dossier se serait considérablement pimenté avec l’irruption de l’OGC Nice, mais surtout de Parme. Les négociations entre le FC Barcelone et le pensionnaire de Serie A avanceraient plutôt bien lorsque le défenseur français serait attiré par cette destination selon le journaliste de Sky Sport. De quoi laisser l’ASSE sur le carreau ? Le club stéphanois jouerait sa carte à fond.

