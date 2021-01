Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Dolberg pisté par un club étranger ?

Publié le 20 janvier 2021 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 20 janvier 2021 à 15h28

Après un premier exercice assez convaincant du côté de l’OGC Nice, Kasper Dolberg a un peu plus de mal cette saison. Mais le Danois conserverait malgré tout une belle côte sur le marché des transferts. Le RB Leipzig s’intéresse au joueur pour remplacer Alexander Sorloth. Mais le club allemand a d’autres pistes, notamment Divock Origi et Kelechi Iheanacho.