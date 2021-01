Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un départ de taille se précise pour Raymond Domenech !

Publié le 20 janvier 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que l’avenir de Randal Kolo Muani paraît incertain, plusieurs prétendants resteraient à l’affût pour mettre la main sur le Bondynois, sous contrat jusqu'en 2022, notamment l’OGC Nice.

Désireux de se renforcer en ce mois de janvier, Raymond Domenech doit également trouver un moyen de conserver certaines de ses pépites, à commencer par Randal Kolo Muani. L’attaquant est l’une des rares satisfactions du FC Nantes cette saison et a déjà plusieurs prétendants à ses trousses. De son côté, Raymond Domenech espère voir son jeune joueur rester, et prolonger : « Je pense que pour lui, stratégiquement, c’est mieux de partir à un moment où l’on est en haut de l’affiche. (…) Le jour où il partira, ce sera pour être titulaire, et pour ça, il doit s’affirmer ici, marquer des buts et qu’il soit reconnu comme un attaquant de très haut niveau. Et le meilleur tremplin, il est là, ça ne veut pas dire qu’à un moment ou à un autre il ne pourra pas faire autre chose, mais il ne faut pas griller les étapes pour ne pas se griller ». Mais dans des propos accordés à 20 Minutes , l’entourage du joueur a jeté un froid sur son avenir : « Il n’y a aucune avancée du tout dans les négos. On ne sent pas une réelle volonté de le prolonger. »

Nice vise Kolo Muani pour cet été, la Bundesliga à l’affût