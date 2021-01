Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Sakho intéressé par l’OGC Nice, mais…

Publié le 20 janvier 2021 à 15h32 par Alexis Bernard

Pisté par l’OGC Nice en ce mercato hivernal, Mamadou Sakho discute avec les dirigeants du club pour un prêt de 6 mois. Mais pour l’heure, la question financière n’est pas réglée.

A la recherche de renforts en cette période hivernale, l’OGC Nice explore plusieurs pistes, notamment dans le secteur défensif. Au poste d’axial, Mamadou Sakho est chassé par les Aiglons. Et des discussions sont en cours pour convenir d’un prêt de six mois permettant à Sakho de se relancer en Ligue 1 sur la deuxième partie de saison, lui qui ne joue pratiquement plus à Crystal Palace (4 matchs).

Son salaire bloque