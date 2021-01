Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un nouveau départ serait acté !

Publié le 28 janvier 2021 à 14h10 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2021 à 14h12

Très discret jusqu'à présent dans ce mercato hivernal, le FC Nantes doit désormais gérer plusieurs dossiers brûlants, dont celui du départ de Mehdi Abeid, qui souhaite quitter le club.

Alors que Raymond Domenech attend du changement du côté du FC Nantes pour espérer pouvoir relancer la machine, la fin de ce mercato hivernal promet donc d'être agitée, aussi bien sur le plan des départs que sur celui des arrivées. C'est en tout cas ce qu'a récemment révélé David Phelippeau, journaliste pour 20minutes , sur Twitter. Alors qu'aucun renfort n'a été enregistré pour le moment, Raymond Domenech voit ses joueurs quitter le club qu'il a récemment repris en main, compliquant encore davantage sa mission. Après le départ d'Abdoulaye Dabo à la Juventus et l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Imran Louza, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France devrait être contraint de laisser partir un autre milieu de terrain, désireux de changer d'air.

Mehdi Abeid vers Dubaï !