Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech a été recalé par un attaquant !

Publié le 28 janvier 2021 à 14h00 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau renfort offensif cet hiver pour le FC Nantes, Raymond Domenech aurait tenté sa chance avec Nicolas De Préville. Mais l’attaquant bordelais aurait rapidement coupé court aux discussions…

Le 17 janvier dernier, en conférence de presse, Raymond Domenech dégageait une tendance claire pour le mercato hivernal du FC Nantes : « Pour recruter, il faudrait un joueur largement au-dessus des autres. J’ai toujours combattu ce mercato d’hiver, qui est une plaie pour tout le monde. J’ai fait confiance à ceux qui sont là. Ils ont les moyens d’être au niveau et de faire une très bonne deuxième partie de championnat ». Pourtant, en coulisses, l’entraîneur des Canaris ferait tout son possible pour attirer un nouvel attaquant avant la clôture du mercato hivernal, et il aurait d’ailleurs essuyé un refus en Ligue 1.

De Préville a dit non au FC Nantes