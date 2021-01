Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi impliqué dans une opération surréaliste ?

Publié le 28 janvier 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, le nom d'Edin Dzeko circule du côté du PSG alors que le Bosnien n'entre plus dans les plans de l'AS Roma. Mis au courant de l'intérêt parisien, les dirigeants italiens auraient réclamé Mauro Icardi en échange. Mais ce n'est pas tout.

Ce n'est un secret pour personne, Leonardo a un réseau particulièrement axé sur l'Italie. Depuis son retour au poste de directeur sportif du PSG, il a certes varié la provenance de ses recrues, mais il a tout de même attiré plusieurs joueurs en provenance de la Serie A. Et visiblement, ce n'est pas terminé puisque depuis quelques jours, le nom d'Edin Dzeko circule du côté du club de la capitale qui anticipe peut-être le départ de Moise Kean à l'issue de la saison, son prêt ne s'accompagnant pas d'option d'achat. Et bien qu'il soit écarté par Paulo Fonseca, l'AS Roma ne compte pas brader l'attaquant bosnien.

L'AS Roma réclame Icardi en échange Dzeko... le PSG veut Pellegrini en plus