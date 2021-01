Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare sa vengeance contre Al-Khelaïfi et Leonardo !

Publié le 28 janvier 2021 à 13h30 par B.C. mis à jour le 28 janvier 2021 à 13h53

Nouvel entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel devrait se montrer actif dans les prochains mois pour procéder à quelques ajustements au sein de son effectif, et l’Allemand semble déterminé à contrecarrer les plans du PSG.

En froid avec Leonardo et dans le collimateur de l’état-major qatari, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier par le PSG. Le10Sport.com vous avait révélé à cette époque les coulisses de cette décision mûrement réfléchie par le club de la capitale, qui a décidé de miser sur Mauricio Pochettino pour sa succession. De son côté, Thomas Tuchel n’aura pas mis longtemps à rebondir puisqu’il s’est engagé à Chelsea un mois après son départ du PSG comme nous vous l’avions expliqué. L’Allemand a fait ses grands débuts chez les Blues ce mercredi soir en affrontant Wolverhampton (0-0) et dispose d’un groupe étoffé pour relancer son équipe en Premier League, mais cela ne l’empêche pas d’avoir de grosses ambitions pour le prochain mercato estival, et une bataille féroce se dessine avec le PSG.

Upamecano, Haaland, Alaba… Chelsea en concurrence frontale avec le PSG

En Angleterre, plusieurs pistes estivales de Chelsea ont été révélées ces dernières heures, et cela risque de contrarier Leonardo. Eurosport UK a en effet indiqué en début de semaine que l’ancien coach du PSG souhaitait attirer Erling Haaland dans son équipe, l’un des joueurs les plus prisés sur le marché des transferts. Une information confirmée par le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol. « Je pense que cet été, Chelsea cherchera à signer un attaquant et un autre défenseur central car nous savons qu'Olivier Giroud et Thiago Silva ne rajeunissent pas. En ce qui concerne l'attaquant, je pense que leur principale cible sera Erling Haaland. (…) En raison de la pandémie, la plupart des clubs n'auront pas d'argent à dépenser pendant l'été, mais Roman Abramovich est l'un des hommes les plus riches au monde, donc Chelsea a de l'argent et ils peuvent convaincre Dortmund de vendre et convaincre Haaland de venir à Stamford Bridge », a-t-il expliqué dans le Transfer Show . Kaveh Solhekol a par ailleurs indiqué que les Blues étaient également positionnés sur David Alaba, un autre joueur suivi par le Paris Saint-Germain mais qui se dirige vers le Real Madrid. L’Autrichien n’est pas l’unique défenseur espéré par Thomas Tuchel puisque Bild a récemment annoncé que Dayot Upamecano était également sur sa short-list. Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com l’été dernier, le PSG a déjà approché l’international français lorsque Thiago Silva est parti, et cette piste serait toujours d’actualité dans la capitale. Le PSG et Chelsea vont donc se retrouver en concurrence sur plusieurs dossiers chauds dans les prochains mois, mais Thomas Tuchel pourrait également piocher directement dans son ancien effectif.

Marquinhos, la priorité de Tuchel ?