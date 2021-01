Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 28 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

En pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé ne devrait pas trancher tout de suite pour son avenir. L'attaquant du PSG attendrait effectivement la fin de saison avant de trancher pour son avenir.

Kylian Mbappé ne s'en cache plus, il envisage toutes les options pour son avenir. Après la belle victoire contre Montpellier (4-0), l'attaquant du PSG a effectivement assuré qu'il était en pleine réflexion pour son futur alors que son contrat s'achève en juin 2022. « Je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », confiait-il au micro de Canal+ . Une déclaration sur laquelle rebondit la presse madrilène.

Mbappé n'est pas prêt de trancher pour son avenir