Mercato - PSG : Enorme désaccord entre QSI et le clan Mbappé ?

Publié le 28 janvier 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que le PSG et Kylian Mbappé sont en discussions pour la prolongation du contrat de l'attaquant français, les deux parties seraient en désaccord sur la durée du futur bail.

Le dossier Mbappé devient brûlant du côté du PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 ce qui pousse le club de la capitale à s'inquiéter pour l'avenir de son Champion du monde. « On parle. On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter (…) Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer », confiait toutefois Leonardo il y a quelques jours à ce sujet. De son côté, Kylian Mbappé a confirmé que cette situation « demande un moment de réflexion ». En attendant, le Real Madrid est à l'affût et observe ça de loin.

Mbappé veut un contrat court...