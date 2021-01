Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel pourrait encore doubler Zidane dans un dossier XXL !

Publié le 28 janvier 2021 à 13h00 par B.C.

Alors que David Alaba est annoncé tout proche du Real Madrid, Chelsea n’aurait pas encore baissé les bras et travaillerait sur l’arrivée de l’Autrichien.

Libre à l’issue de la saison, David Alaba ne devrait pas prolonger son bail avec le Bayern Munich. L’Autrichien devrait donc, sauf énorme retournement de situation, plier bagage dans les prochains mois et les pistes sont nombreuses pour l'avenir du défenseur polyvalent. Le Barça, Manchester City ou encore le PSG tenteraient encore de mettre la main sur Alaba en vue de la saison prochaine, mais le Real Madrid semble clairement favori dans ce dossier. Selon la presse espagnole, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les deux parties, et il ne manquerait plus que la signature du joueur sur son nouveau contrat, mais une cador européen resterait à l’affût.

Des intermédiaires travaillent pour Alaba