Mercato - PSG : Lionel Messi pourrait déjà faire une victime colossale à Paris !

Publié le 28 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé est en pleine réflexion pour son avenir, l'arrivée de Lionel Messi au PSG pourrait rapidement mettre fin à ce feuilleton.

Dans les colonnes de France Football , Leonardo confirmait sa volonté de ne pas passer à côté de l'opportunité d'attirer Lionel Messi en fin de saison : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Si le PSG parvient à recruter la star argentine, ce serait une opération incroyable, mais pas sans conséquence.

Messi ou Mbappé, il faudra choisir