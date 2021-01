Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de Ligue 1 qui refroidit Leonardo !

Publié le 28 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

Auteur d'une très belle saison en Ligue 1, Romain Faivre a tapé dans l'œil du PSG. Mais ce dernier ne semble pas pressé à l'idée de quitter Brest.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG suit attentivement l'évolution de Romain Faivre (22 ans). Il faut dire que le milieu de terrain réalise une très belle saison avec Brest qui l'a recruté pour 500 000€ l'été dernier en provenance de l'AS Monaco. Et ses prestations ont donc rapidement attiré l'œil de plusieurs grands clubs européens. Conscient de la situation, les dirigeants bretons ont décidé de blinder leur pépite en prolongeant Romain Faivre seulement quatre mois après son arrivée. Et pour le moment, Romain Faivre se sent bien à Brest.

«Il ne faut pas brûler les étapes»