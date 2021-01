Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le gros coup de gueule de Mostafa Mohamed sur son avenir !

Publié le 28 janvier 2021 à 11h00 par B.C.

Priorité de Claude Puel dans ce mercato hivernal, Mostafa Mohamed est encore très loin de l’ASSE. Ce mercredi, l’attaquant égyptien a d’ailleurs poussé un gros coup de gueule sur sa situation, visant très clairement le Zamalek.

Attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed est la priorité de Claude Puel pour renforcer le secteur offensif de l’ASSE. Cependant, les discussions trainent entre les deux clubs comme indiqué par le10sport.com, et l’issue de ce feuilleton reste un mystère à quelques jours de la fermeture du mercato. Ce mercredi, le journaliste Manu Lonjon annonçait l’existence d’un accord entre l’ASSE et le Zamalek, mais plus tard dans la journée, de nouveaux éléments totalement contradictoires ont fait leur apparition en Egypte. « J'ai été informé que le club ne négociera pas avec Saint-Étienne pour Mostafa Mohamed. Le dossier a été définitivement clos, quelle que soit la compensation financière ou s'il y avait des excuses de la part du club français », a indiqué Khaled El-Ghandour, présentateur de Zamalek TV . La sortie médiatique de Roland Romeyer concernant l'implication de certains intermédiaires est l’une des principales causes des relations glaciales entre la direction des deux clubs, et certaines sources égyptiennes indiquaient même que Mostafa Mohamed était prêt à rejeter l’ASSE en soutien au Zamalek. Bref, les rumeurs sont nombreuses concernant l’attaquant de 23 ans, et cela semble l’agacer.

« Je ne sais pas pourquoi certaines personnes se mettent en travers de mon chemin »