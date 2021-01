Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de théâtre pour Mostafa Mohamed !

Publié le 28 janvier 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que l’AS Saint-Etienne semblait toucher au but pour Mostafa Mohamed, l’attaquant égyptien du Zamalek ne devrait finalement pas rejoindre le club du Forez.

Viendra, viendra pas ? Ces dernières heures, les informations contradictoires se sont multipliées au sujet de Mostafa Mohamed. Comme vous l’a révélé le10sport.com , l’ASSE a décidé de miser sur l'attaquant égyptien pour renforcer son secteur offensif en ce mois de janvier, mais nous vous révélions quelques jours plus tard que les négociations étaient compliquées entre les Verts et le Zamalek, et cela ne s’est pas arrangé avec les déclarations de Roland Romeyer. Si les discussions se sont interrompues un temps, les deux clubs ont renoué le contact dans l’espoir de finaliser ce dossier, et le journaliste d’ Eurosport Manu Lonjon annonçait même ce mercredi que l’écurie de Claude Puel était enfin parvenu à un accord pour Mostafa Mohamed, mais l’espoir aura été de courte durée.

« Le dossier Mostafa Mohamed a été définitivement clos »