Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros bras de fer avec le Real Madrid pour cette pépite ?

Publié le 29 janvier 2021 à 1h15 par T.M.

Pour préparer l’avenir du PSG, Leonardo aurait notamment coché le nom de Gonzalo Sosa. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas le seul à être tombé sous le charme de la pépite du Racing Club.

Pour le prochain mercato estival, le PSG pourrait frapper fort. En effet, pour offrir de nouvelles forces à Mauricio Pochettino, de gros noms sont déjà évoqués dans le viseur parisien à l’instar de Lionel Messi, Sergio Agüero ou encore Paul Pogba. Néanmoins, outre le fait d’attirer de grandes stars du football mondial au PSG, Leonardo penserait également à l’avenir. Et pour cela, le directeur sportif brésilien se serait mis en quête de grands talents en devenir. Et à en croire les dernières informations de AS , cette recherche de Leonardo l’aurait mené du côté de l’Argentine puisqu’il serait tombé sous le charme de Gonzalo Sosa, pépite de 15 ans qui évolue aujourd’hui au Racing Club.

Du beau monde est à l’affût