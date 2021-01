Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle pépite sud-américaine ciblée par Leonardo ?

Publié le 28 janvier 2021 à 22h45 par T.M.

En plus de tenter d’attirer de grandes stars au PSG, Leonardo pense également à l’avenir. Et pour cela, le directeur sportif multiplie les intérêts pour des talents en devenir.

Avec l’OL, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France. Une formation d’ailleurs reconnue à travers l’Europe, en témoigne l’exode des jeunes pépites parisiennes. Néanmoins, le club de la capitale sait aussi garder ses talents et en faire venir. En 2019, le PSG avait notamment accueilli Xavi Simons, lui qui était l’un des éléments les plus médiatisés de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. A Paris, Leonardo pense donc également à l’avenir. Et pour l’équipe de demain, le directeur sportif parisien scruterait actuellement le monde entier pour trouver de nouvelles pépites qui pourraient briller au Parc des Princes d’ici quelques années.

Après le Brésil, direction l’Argentine ?