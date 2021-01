Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino fait déjà une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 28 janvier 2021 à 22h10 par T.M.

Le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG. Néanmoins, dans un coin de sa tête, l’Argentin garde le Real Madrid.

Après avoir joué pour le PSG entre 2001 et 2003, Mauricio Pochettino a fait son retour dans la capitale. Cette fois, c’est en tant qu’entraîneur qu’il officie. Le 2 janvier dernier, le PSG a ainsi officialisé l’arrivée de l’Argentin, qui est venu remplacer Thomas Tuchel, remercié quelques jours plus tôt. Après un peu plus d’un an sans entraîner, Pochettino reprendre donc du services, s’étant engagé jusqu’en 2022 avec les champions de France et disposant également d’une année supplémentaire en option. Alors que le PSG et Mauricio Pochettino pourraient donc faire un bout de chemin ensemble, le natif de Murphy a lâché une grosse confidence pour son avenir.

« Je pourrais entraîner un jour le Real Madrid »