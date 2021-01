Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce de Pochettino sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 28 janvier 2021 à 19h45 par T.M. mis à jour le 28 janvier 2021 à 19h46

Plus les jours passent, plus Lionel Messi se rapproche d’un départ du FC Barcelone et plus il est annoncé au PSG. Alors que l’Argentin pourrait y retrouver son compatriote Mauricio Pochettino, ce dernier s’est prononcé sur une arrivée de La Pulga.

L’été dernier, Lionel Messi avait clairement formulé ses envies de départ à sa direction. Finalement retenu, l’Argentin pourrait toutefois faire ses valises à la fin de la saison, une fois que son contrat avec le FC Barcelone aura expiré. Alors que le prochain président blaugrana fera tout pour convaincre La Pulga de prolonger, l’opportunité de récupérer Lionel Messi pour 0€ n’a pas échappé à certains. C’est notamment le cas du PSG. D’ailleurs, dernièrement, Leonardo avait publiquement assuré qu’il se tenait prêt au cas où le septuple Ballon d’Or était sur le marché.

« Je respecte les joueurs qui appartiennent à d’autres équipes »