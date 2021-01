Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Dele Alli ?

Publié le 28 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Dele Alli est la grande priorité de Mauricio Pochettino au PSG. Au travail pour le joueur de Tottenham, Leonardo rencontre toutefois de grandes difficultés. Que faut-il alors faire ?

Compte tenu du contexte actuel et de la crise financière qui en découle, Leonardo n’a pas énormément de moyens pour renforcer le PSG. Alors qu’il ne faudra pas s’attendre à une grosse folie dans cette dernière semaine du mercato hivernal, des renforts sont tout de même possible mais sous la forme de prêt. Un scénario qui pourrait notamment se réaliser avec l’arrivée de Dele Alli. Le10sport.com vous avait ainsi révélé que le joueur de Tottenham était la priorité de Mauricio Pochettino, qui le connait très bien de son passage chez les Spurs. Ainsi, depuis plusieurs semaines désormais, Leonardo tente de faire plier Daniel Levy. Mais le directeur sportif du PSG en a fait l’amère expérience l’été dernier, convaincre le patron de Tottenham n’est clairement pas simple.

Tout pour Dele Alli ?