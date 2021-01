Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour l'avenir de Marcin Bulka !

Publié le 28 janvier 2021 à 20h15 par La rédaction

Prêté cet été en deuxième division espagnole, Marcin Bulka pourrait revenir en France. Le gardien polonais du PSG devrait rompre son prêt et rebondir en Ligue 2. Mais quelques équipes étrangères sont aussi sur le coup.

Le prêt de Marcin Bulka ne se passe pas comme prévu. Arrivé cet été en provenance du PSG au FC Carthagène (deuxième division espagnole), le Polonais n’arrive pas à s’imposer (4 matchs toutes compétitions confondues) alors qu'il était en quête de temps de jeu après avoir prolongé avec le club de la capitale française. Des discussions aurait alors débuté pour rompre son prêt. Bulka serait donc sur le chemin du retour en France. Mais barré par la concurrence au PSG (Navas, Rico), l’ancien gardien de Chelsea pourrait être de nouveau prêté pour la fin de saison. Si plusieurs pistes sont déjà envisagées par la direction parisienne, deux solutions seraient de plus en plus plausibles.

Direction l’Allemagne ou la Ligue 2