Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une manœuvre inattendue cet hiver !

Publié le 28 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG du côté de Carthagène, Marcin Bulka pourrait prochainement être rappelé par Leonardo pour être envoyé dans un autre club.

Barré par une concurrence XXL au PSG avec Keylor Navas et Sergio Rico, Marcin Bulka avait donc été envoyé en prêt à Carthagène l’été dernier pour aller chercher du temps de jeu et de l’expérience. Problème, le gardien polonais joue finalement très peu dans le club de deuxième division espagnole, ce qui semble contrarier les plans du PSG pour son évolution de carrière. Et Leonardo aurait donc décidé de réagir…

Bulka rappelé… et envoyé vers un autre prêt ?

Comme l’a annoncé TMW mercredi, le PSG aurait entamé des discussions avec Carthagène pour mettre un terme au prêt de Marcin Bulka et ainsi rappeler l’ancien portier de Chelsea dès cet hiver. Mais Leonardo ne devrait pas pour autant le conserver, puisqu’il chercherait par la suite un autre point de chute où prêter son jeune joueur de 21 ans. Affaire à suivre…