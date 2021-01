Mercato - PSG : Une bataille colossale à prévoir pour le «nouveau Neymar» ?

Foot - Mercato - PSG

Leonardo aurait coché le nom de Kayky, pépite brésilienne de Fluminense, pour renforcer l'attaque de Mauricio Pochettino. Toutefois, il ne serait pas le seul à être dans cette situation.

Très actif sur le marché, Leonardo travaillerait pour le court, le moyen et le long terme au PSG. En ce qui concerne l'avenir à long terme du club parisien, le directeur sportif italo-brésilien aurait une toute nouvelle cible en tête : Kayky. Comme l'a révélé Nicolo Schira ce mercredi sur son compte Twitter , Leonardo s'intéresserait de près au jeune attaquant de Fluminense (17 ans). Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier et devrait se frotter à une multitude de cadors européens pour le nouveau Neymar.

Comme l'a précisé Nicolo Schira, le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus. Mais ce ne serait pas tout. En effet, après avoir confirmé l'intérêt des Citizens de Pep Guardiola et des Reds de Jürgen Klopp, UOL a annoncé que le Shakhtar pouvait également se muer en trouble-fête sur ce dossier. D'ailleurs, le club basé à Donetsk serait déjà passé à l'action et aurait formulé une offre à Kayky Chagas, qui sera en fin de contrat avec Fluminense le 30 décembre 2022, soit dans un peu moins d'un an.

The most important european clubs as #Liverpool, #ManCity, #PSG, #RealMadrid and #Juventus are looking the young brazilian star #Kayky (born in 2003). #Fluminense’s forward expires his contract in 2022. The race for the new Neymar as call him in Brazil is open. #transfers