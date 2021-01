Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se fait déjà refroidir pour sa dernière piste !

Publié le 27 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que Barcelone penserait à José Gaya pour venir concurrencer Jordi Alba, dans l'entourage du joueur de Valence, on a mis les choses au point.

Jordi Alba est l'un des membres incontournables du FC Barcelone depuis près de dix ans. Arrivé au sein du club catalan en 2012, le latéral gauche est encore lié jusqu'en juin 2024. Pour autant, l'international espagnol aura 32 ans en mars prochain, ce qui inciterait le Barça à préparer sa succession. L'une des pistes évoquées pour accomplir cet objectif vient de Valence - l'ancien club de Jordi Alba - où évolue un autre latéral gauche de renom : José Gaya. Pour autant, l'idée d'un potentiel transfert à Barcelone aurait pris du plomb dans l'aile...

Rien de concret avec Gaya ?