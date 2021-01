Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe a-t-il envoyé un message au Real Madrid ?

Publié le 27 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

Lors de sa déclaration d’après-match vendredi dernier, Kylian Mbappe a évoqué son avenir. En Espagne, on interprète cela comme un message émis au Real Madrid. Analyse.

La sortie de Kylian Mbappe sur son avenir après le succès contre Montpellier (« On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne »), a fait réagir en Espagne. Au cours de l’émission El Chiringuito , Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , a livré le commentaire suivant : « Au Real Madrid, ils pensent que Mbappé a envoyé un "petit message" au club. Ces jours-ci, il a été question de l'avenir de Zidane, du fait que ses jours à Madrid étaient terminés. Au Real Madrid, ils interprètent cela comme un message car c'est Zidane qui négocie depuis quelques années avec le joueur et qui l'appelle régulièrement. Il dit que si Zidane n'est pas là, nous verrons ce qui se passera. Le message signifie : "Zidane doit rester" ».

Un message probablement, mais…

Mbappe aurait-il alors envoyé un message au Real Madrid ? Ce n’est pas impossible. Mais plutôt qu’un message entourant l’avenir de Zidane sur le banc de touche, il est probable que le message concerne en premier lieu le club merengue lui-même, alors que dans les médias espagnols se multiplient les informations autour d’une incapacité du Real à financer l’opération Mbappe. Il est donc tout à fait possible d’imaginer que par le biais de sa déclaration d’après-match, l’attaquant français envoie un signe à la direction merengue en vue d’obtenir certaines garanties.