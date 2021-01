Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Alaba... Zidane a les idées claires pour Sergio Ramos !

Publié le 27 janvier 2021 à 18h30 par A.D.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos voit son avenir être plus incertain que jamais. Désireux de se jeter sur Kylian Mbappé, Zinedine Zidane n'aurait pas les moyens d'attaquer à un défenseur de la trempe de Ramos, donc il devrait donc faire le maximum pour le prolonger. A moins qu'il ne décide de se tourner vers David Alaba, également en fin de contrat le 30 juin, et qui peut occuper plusieurs postes dont celui de Sergio Ramos.

Tic, tac, tic, tac, le temps file et Sergio Ramos ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Alors qu'il a débuté sa 16ème saison avec le Real Madrid, le vétéran de 34 ans sera libre de tout contrat le 30 juin. Depuis le 1er janvier, le capitaine du Real Madrid peut donc négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison. Toutefois, Sergio Ramos espérerait rester à la Maison-Blanche et pour se donner un maximum de chance d'obtenir gain de cause, il aurait laissé un délai supplémentaire à Florentino Pérez. Ainsi, comme l'aurait décidé le défenseur central espagnol, il devrait attendre le mois de février avant de se placer sur le marché et de commencer à chercher un nouveau club. Par conséquent, le Real Madrid n'aurait plus que quelques jours pour convaincre Sergio Ramos, faute de quoi il pourrait lui filer entre les doigts et partir à 0€.

Une avancée décisive pour la prolongation de Sergio Ramos ?