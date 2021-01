Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision tonitruante pour l’avenir de Marcin Bulka ?

Publié le 27 janvier 2021 à 18h10 par T.M.

Barré par Navas et Rico au PSG, Marcin Bulka a été prêté du côté de Carthagène, club de deuxième division espagnole. Toutefois, pour le Polonais, un gros changement pourrait être à prévoir.

Après avoir passé la saison dernière comme 3ème gardien du PSG derrière Keylor Navas et Sergio Rico, Marcin Bulka ne pouvait pas continuer comme cela. En effet, alors que l’Espagnol a définitivement été acheté, le Polonais se devait d’aller voir ailleurs afin d’avoir du temps de jeu et ainsi parfaire sa progression. Et c’est finalement du côté de Carthagène que l’ancien gardien de Chelsea a posé ses valises à l’été. A 21 ans, Bulka a ainsi été prêté au club de deuxième division espagnole. Toutefois, de l’autre côté des Pyrénées, le portier joue très peu ce qui pourrait inciter le PSG a prendre une grosse décision.

Bulka prêté à un autre club ?