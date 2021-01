Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c’était lui le successeur de Kylian Mbappé ?

Publié le 28 janvier 2021 à 18h30 par A.C.

Avec les fins de contrats de Kylian Mbappé et de Neymar en 2022, Leonardo est à la recherche d’un joueur qui pourrait pallier le départ de l’une des deux stars du Paris Saint-Germain.

Depuis ses envies de départ de l’été 2019, la situation semble avoir radicalement changé pour Neymar. Dès juillet dernier, nous vous expliquions sur le10sport.com que le Brésilien est plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain. Des informations confirmées au fil des mois par plusieurs médias, dont ESPN tout récemment, qui assure que Neymar serait totalement épanoui à Paris, sur le terrain comme en dehors. Forcément, cela est un très bon signe pour une prolongation de contrat avec le PSG, une des grandes priorités de Leonardo actuellement. Mais si pour Neymar les choses semblent sourire au PSG, l’affaire est différente avec Kylian Mbappé. Certes le Français n’a jamais ouvertement parlé de départ, mais il n’a pas non plus clairement annoncé vouloir rester au PSG ! Son contrat se termine en 2022 et sans une prolongation d’ici ce printemps, une vente pourrait sérieusement être envisagée. Il ne faut pas oublier que Florentino Pérez est toujours déterminé à l’attirer au Real Madrid, depuis l’échec de 2017.

Pochettino rêve de Dybala au PSG

Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers mois, pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il y a bien sûr Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain. Mais comme souvent par le passé, Leonardo pourrait trouver son bonheur en Serie A. Après une saison éblouissante, Paulo Dybala traverse une période compliquée à la Juventus et Tuttosport a annoncé début janvier qu’il pourrait rebondir au PSG. Cela serait directement lié à l’arrivée de Mauricio Pochettino. Le nouvel entraineur du PSG serait en effet un grand fan de Dybala, qu’il avait tenté de recruter à Tottenham lors du mercato estival 2019, sans succès.

Dybala règle enfin ses problèmes de droits d’image