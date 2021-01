Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Camavinga… Florentino Pérez pourrait tout perdre !

Publié le 28 janvier 2021 à 17h30 par T.M.

A cause du coronavirus, le Real Madrid avait remis à plus tard ses grosses opérations lors du dernier mercato estival. Alors que l’été 2021devait donc s’annoncer chargé du côté de la Casa Blanca, cela pourrait finalement ne pas être le cas. Et pour Florentino Pérez, cela pourrait tourner au fiasco…

Alors que la pandémie de coronavirus a changé la face du monde entier, cela a également eu un gros impact sur le monde du football et son économie. En effet, avec les répercussions de la situation sanitaire, les clubs européens accusent aujourd’hui un énorme manque à gagner et même les plus grosses écuries du Vieux Continent ne sont pas épargnées. Au Real Madrid, l’été dernier, Florentino Pérez avait d’ailleurs décidé de remettre à 2021 les grosses opérations qui étaient prévues, de ne rien dépenser et de se concentrer uniquement sur les ventes afin de faire entrer de l’argent dans les caisses. Avec cette stratégie, la Casa Blanca a récolté un peu plus de 100M€ qui pourraient notamment servir à recruter Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Eduardo Camavinga lors du prochain mercato estival. Toutefois, la crise du coronavirus n’est toujours pas résolue, l’argent ne rentre toujours pas dans les caisses et Florentino Pérez pourrait bien déchanter dans quelques mois.

Mbappé trop cher ?

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé est la priorité numéro 1 du Real Madrid. Initialement, il était donc prévu qu’un assaut soit lancé à l’été 2021 pour s’offrir le prodige du PSG. Toutefois, pour faire plier le club de la capitale, il faut de l’argent et beaucoup d’argent. Chose que la Casa Blanca n’aurait pas actuellement. En effet, dernièrement, la presse espagnole se montrait pessimiste concernant la faisabilité d’une arrivée de Mbappé à l’intersaison. ABC expliquait notamment que l’opération serait estimée à environ 160M€ ce à quoi il faudrait ajouter le salaire colossal du champion du monde. Or, actuellement, les caisses du Real Madrid ne seraient toujours pas remplies et faute d’argent, recruter Kylian Mbappé pourrait être très compliqué. A moins cependant de voir encore certains gros joueurs à l’instar de Vinicius Jr.

