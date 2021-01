Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prévient le Real Madrid pour Mbappé !

28 janvier 2021

Mauricio Pochettino, coach du PSG, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé.

C’est l’un des gros sujets du moment. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu à la fin de la saison s’il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain d’ici là. Leonardo se démène pour le convaincre, mais Florentino Pérez est toujours en embuscade. Le président du Real Madrid rêve toujours d’arracher Mbappé au PSG... mais la situation s’est quelque peu compliquée ! D’après les récentes informations d’ ABC , le Real Madrid n’aurait pas les fonds nécessaires pour mettre sur pied l’énorme opération Mbappé.

« Je le vois rester au PSG des nombreuses années encore »