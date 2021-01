Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'agite en coulisse pour la succession de Zidane !

Publié le 28 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

En difficulté cette saison au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait ne pas rester sur le banc merenue. Plusieurs noms seraient d'ailleurs déjà envisagés par la direction pour succéder au technicien tricolore.

Deuxième de Liga cette saison, le Real Madrid songe déjà à changer d’entraîneur pour la saison prochaine. Zinedine Zidane n’apporterait pas les résultats escomptés sur cet exercice 2020-2021 et la direction du club ne serait pas satisfaite de la prestation du technicien tricolore, malgré quelques importantes recrues depuis la saison dernière comme Eden Hazard. Plusieurs noms seraient déjà envisagés pour succéder à Zidane la saison prochaine. Ceux de Allegri, Nagelsmann, Blanc, Löw, Sarri, Raul et Wenger ont déjà été cités, mais un nouveau nom viendrait s’ajouter à la longue liste de Florentino Pérez.

Un ancien de la Castilla envisagé