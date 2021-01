Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Discussions, salaire XXL… Les vérités du PSG pour Sergio Ramos !

Publié le 28 janvier 2021 à 19h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, il est annoncé que le PSG se tiendrait à l’affût pour s’offrir Sergio Ramos, lui qui pourrait être libre étant donné que son contrat avec le Real Madrid arrive à expiration. Que se passe-t-il donc autour du défenseur espagnol ? Réponse.

Et si le PSG opérait un recrutement galactique pour… 0€ ? Comme Leonardo l’a fait savoir, il se tient prêt pour récupérer Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Possiblement libre en fin de saison, l’Argentin pourrait donc débarquer gratuitement dans la capitale. Mais le PSG pourrait également profiter des bonnes affaires au Real Madrid. En effet, le club merengue pourrait lui aussi voir partir l’une de ses stars librement et pas n’importe laquelle : Sergio Ramos. Alors que l’Espagnol est l’âme de la Casa Blanca, il n’est clairement pas sur la même longueur d’onde avec Florentino Pérez concernant les termes de son futur contrat. Un désaccord qui pourrait donc provoquer son départ en fin de saison. Et selon de nombreuses informations, le PSG pourrait ne pas être loin pour s’offrir Sergio Ramos. Dernièrement, la presse espagnole annonçait même une contrat de 3 ans et un salaire annuel de 15M€ promis dans la capitale pour le joueur de 24 ans.

Quand Ramos et Pérez discutent du PSG !

L’avenir de Sergio Ramos s’écrira-t-il donc du côté du PSG ? A en croire les informations d’ El Pais , le capitaine du Real Madrid en aurait en tout cas récemment parlé avec son président, Florentino Pérez. Alors que les deux hommes se seraient rencontrés pour bien évidemment parler d’une prolongation au Real Madrid, Sergio Ramos aurait alors fait savoir qu’il avait actuellement une offre du PSG entre les mains avec un salaire très juteux de 20M€ par saison. Une bombe lâchée qui n’aurait pas forcément décontenancé le président du Real Madrid, qui aurait alors répondu à l’Espagnol qu’il était en contact avec Nasser Al-Khelaïfi et que le président du PSG lui avait assuré que cela n’était pas le cas. Dans la foulée, Sergio Ramos aurait persistait concernant l’intérêt des Parisiens, assurant que Al-Khelaïfi mentait. A cela, Florentino Pérez lui aurait alors lâché : « Tant mieux pour toi », conseillant même à Sergio Ramos de filer au PSG.

La réponse du clan Al-Khelaïfi !