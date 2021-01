Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Florenzi sur son avenir !

Publié le 28 janvier 2021 à 19h15 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Italie, le PSG devrait lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi, fixée à 9M€. De quoi certainement ravir le latéral italien bien décidé à faire sa place au sein du club de la capitale.

Une fois n’est pas coutume, c’est en Italie que Leonardo a réglé les problèmes du PSG l’été dernier. En effet, avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le club de la capitale était à la recherche d’un arrière droit. Et c’est du côté de l’AS Rome que la solution a été trouvée. Ainsi, à 29 ans, Alessandro Florenzi a été prêté avec option d’achat au PSG. Une option d’achat, estimée à 9M€, qui pourrait rapidement être levée. En effet, selon les dernières informations de la presse italienne, convaincue par les prestations de Florenzi, la direction parisienne aurait déjà acté le fait que l’Italien serait définitivement transféré dans la capitale.

« Me sentir encore plus chez moi ici, à Paris »