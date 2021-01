Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi au centre d’un surprenant échange ? La réponse !

Publié le 28 janvier 2021 à 18h15 par A.C.

Les médias italiens ont récemment évoqué une opération entre l’AS Roma et le Paris Saint-Germain, concernant notamment Mauro Icardi.

C’est une nouvelle qui a étonné ce jeudi, en Italie. Sport Italia a annoncé que l’AS Roma, à la recherche d’un club pour Edin Dzeko, l’aurait proposé au Paris Saint-Germain. Le Bosnien serait en effet devenu persona non grata, à cause de plusieurs tensions avec son entraineur Paulo Fonseca. L’idée des Giallorossi serait donc d’envoyer Dzeko à Paris, pour récupérer Mauro Icardi en échange. Refus net de la part du PSG, qui ne semble aucunement vouloir se séparer de l’Argentin.

Aucun échange entre le PSG et la Roma